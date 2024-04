Norovirus: cos’è, come si trasmette e quali sono i sintomi

I norovirus sono tra le principali cause della gastroenterite, che si manifesta con vomito, diarrea e dolore addominale. Ecco come si trasmette l’infezione e come si cura

Le infezioni da norovirus sono tra le cause principali della gastroenterite. Ma cos’è il norovirus e che sintomi comporta l’infezione causata da questo virus? È un genere di virus a Rna a singolo filamento identificato per la prima volta all'inizio degli anni '70. Ed è uno tra gli agenti più diffusi delle gastroenteriti acute di origine non batterica, che si manifestano generalmente con vomito, diarrea e dolore addominale. A spiegarlo nel dettaglio è l’Istituto superiore di sanità (Iss) in un approfondimento pubblicato sul sito EpiCentro.

Trasmissione del virus



Comunemente noto anche come virus di Norwalk, dal nome della città dell’Ohio centro di un’epidemia di gastroenterite nel 1968, il norovirus, come specificato dall’Iss, è un virus altamente infettivo. Bastano, infatti, pochissime particelle (10) per innescare l’infezione. La trasmissione avviene direttamente da persona a persona, per via orofecale o via aerosol, oppure tramite acqua o cibo infetti, ma anche per contatto con superfici contaminate. Non a caso gli alimenti e l'acqua contaminata sono tra i principali motori degli eventi epidemici, che colpiscono prevalentemente ambienti circoscritti come navi da crociera, case di cura e scuole.



I sintomi



Il periodo di incubazione del virus, cioè il tempo che intercorre tra l'esposizione al norovirus e la comparsa dei primi sintomi, è di sole 12–48 ore, mentre l’infezione dura dalle 12 alle 60 ore.

Quanto alla sintomatologia, l’infezione da noravirus si manifesta con i sintomi tipici delle gastroenteriti, ovvero nausea, vomito, soprattutto nei bambini, diarrea acquosa e crampi addominali. Talvolta chi ne è colpito manifesta anche una leggera febbre. Come riferito dagli esperti dell’Istituto superiore di sanità, la malattia non ha solitamente conseguenze serie, e la maggior parte delle persone guarisce in 1-2 giorni senza complicazioni.