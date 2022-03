Influenza intestinale: sintomi e differenze con il Covid

Il coronavirus Sars-CoV-2, ormai diffuso nel ceppo Omicron e nella sua sottovariante Omicron 2, non è l'unico virus che circola in questo periodo. In Italia si stanno registrando anche casi della cosiddetta influenza intestinale, detta anche gastroenterite virale, causata dai Norovirus e i Rotavirus, i cui sintomi talvolta possono essere scambiati per quelli del Covid-19. In particolare, i Norovirus colpiscono sia i bambini sia gli adulti e sono la causa più comune di gastroenterite di origine alimentare in tutto il mondo; mentre i Rotavirus colpiscono soprattutto i bambini molto piccoli. Ma quali sono i sintomi dell'influenza intestinale, e come la si distingue dal Covid? (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)