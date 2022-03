Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 24 marzo. LIVE

Oggi è prevista la riunione tra Cts e Aifa per il possibile allargamento della platea per la quarta dose di vaccino anti-Covid. Intanto, i dati Agenas confermano la crescita dell'occupazione dei posti letto nelle aree non critiche (14% a livello nazionale, anche se un anno fa era al 42%). Le terapie intensive rimangono pressoché stabili (5%, a fronte del 39% raggiunto 12 mesi fa). I nuovi casi sono 76.260, con 153 morti e tasso di positività al 14,8% ( BOLLETTINO GRAFICHE ).