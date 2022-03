Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 24 marzo

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 14.153.098. Le vittime in totale sono 158.436, con 182 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 12.748.859 in totale. Sono invece 1.236.327 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 197.631.659 - di cui 87.632.631 processati con test molecolare e 109.999.028 con test antigenico rapido -, in aumento di 545.302 rispetto al 23 marzo. Le persone testate sono finora 53.614.681, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi confermati sono stati sottratti 46 casi perché duplicati ed 1 caso perché non affetto da Covid-19. La Regione Emilia-Romagna comunica che dal totale dei casi confermati sono stati eliminati 4 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non affetti da Covid-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi confermati è stato ridotto di 4, a seguito di 1 risultato negativo a test molecolare di conferma e di 3 revisione dei casi. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 892 sono relativi a giorni precedenti al 23/03/22 (di cui n. 677 del 22/03/22, n. 57 del 21/03/22, n. 6 del 20/03/22, n. 8 del 19/03/22, n. 10 del 18/03/22) e che dei deceduti comunicati in data odierna N. 6 sono relativi al 23/03/2022 - N. 9 al 22/03/2022 - N. 1 al 04/03/2022 - N. 1 al 18/02/2022 - N. 1 al 06/02/2022. La Regione Umbria comunica che 7 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e 21 ad altri codici disciplina. La Regione Valle d'Aosta comunica che è in data odierna stato inserito un decesso riferito alla giornata di ieri.