Maltempo, allerta gialla in 7 regioni. Le previsioni per oggi

Introduzione

La nuova settimana è iniziata all’insegna del tempo instabile (LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24). Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per Campania, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Le correnti polari stanno assediando l’Italia, con basse temperature e forti venti gelidi in gran parte del Paese. Ma mentre al Nord c'è il sole, nel Centro-Sud abbondano pioggia e neve con l'insolita immagine del Vesuvio imbiancato. Proprio per il maltempo, oggi molte scuole di alcuni comuni di Basilicata, Puglia, Campania e Calabria rimangono chiuse.