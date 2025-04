Concorso Polizia, bando per 4617 assunzioni. Ecco come candidarsi

Introduzione

Sul Portale unico del reclutamento, all’indirizzo www.inpa.gov.it, è stato pubblicato il concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, in base al decreto firmato il 22 aprile 2025 dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Il bando è aperto ai cittadini italiani provenienti dalla vita civile e ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate. Ecco tutto quello che c’è da sapere.