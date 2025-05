Affitti brevi, Tar del Lazio boccia obbligo del controllo in presenza

La sindaca di Firenze ha invece replicato: "Per i nostri regolamenti non cambia niente", quindi "noi continuiamo ad andare avanti". Poi Sara Funaro ha aggiunto: “Sia il regolamento che abbiamo fatto sulle keybox sia la regolamentazione degli affitti brevi, in particolar modo lo stop dell'area Unesco, rimangono validi perché la sentenza non tocca questi aspetti. Ricordo che noi, soprattutto sulle keybox, avevamo tenuta aperta la doppia strada: da una parte sulla sicurezza e dall'altra parte, nell'area Unesco, per le questioni di decoro estetico all'interno della città, per cui di fatto il divieto rimane attivo; così come andiamo avanti su tutta la parte della regolamentazione sugli affetti brevi, che è sulla base della legge regionale, e la sentenza non si è espressa su questo". Funaro si è anche detta convinta "che ci sia un tema di sicurezza, e che vada aperto un dialogo, un confronto per mettere in campo tutte le azioni per tutelare la sicurezza all'interno dei condomini, all'interno degli appartamenti dove vengono fatti gli affitti brevi. Noi viviamo in un Paese in cui se vai in un albergo devi registrarti e devi depositare il documento. Se prendi un appartamento in affitto devi depositare i documenti. Bisogna avere regole che siano regole uguali per tutti: però sta di fatto che i nostri regolamenti a oggi rimangono attivi"