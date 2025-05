Affitti brevi, a Firenze nuovo regolamento: multe fino a 10mila euro

“Un giorno molto importante per Firenze – ha dichiarato la sindaca Sara Funaro - il nostro obiettivo è mettere delle regole e dei limiti chiari, come lo stop a nuove locazioni turistiche nell’area Unesco, oltre ad aver avviato uno studio che monitora anche le zone al di fuori del centro storico. Perché abbiamo bisogno di una città non solo con regole per gli affitti turistici brevi, ma anche di una città in cui il mercato immobiliare sia sostenibile per i cittadini". Plauso arriva da Federalberghi, con il dg Alessandro Nucara che aggiunge in una nota: "Le stucchevoli proteste contro il nuovo regolamento del Comune di Firenze sugli immobili destinati alle locazioni turistiche brevi dimostrano ancora una volta che il re è nudo. Con quale onestà intellettuale si può sostenere che i Comuni non hanno titolo per definire gli standard urbanistici minimi? Lo si può fare solo se si vuol difendere l'indifendibile, ergendosi in difesa di soluzioni che agevolano il dilagare dei condomini pollaio".