Festa della Liberazione, cosa fare a Milano: eventi da non perdere

La manifestazione nazionale del 25 aprile si chiuderà poi con un concerto al teatro alla Scala. Nei giorni scorsi i pochi minuti i biglietti (gratuiti ma con prenotazione obbligatoria) sono andati esauriti. Lo scorso anno, alcuni musicisti della sezione Anpi del teatro si erano esibiti in piazza, mentre quest'anno per la prima volta la sezione Anpi Scala e Anpi provinciale hanno invece organizzato alle 18 un concerto in teatro dopo il corteo e il comizio in piazza Duomo. Al concerto prenderanno parte anche musicisti dell'Accademia della Scala oltre ai musicisti e ai coristi del teatro iscritti alla sezione Anpi Scala. Con loro anche attori che leggeranno brani da 'Quando cessarono gli spari', libro di Giovanni Pesce, comandante partigiano noto con il nome di Visone e medaglia d'oro per la Resistenza. Il programma - diretto dai maestri Francesco Muraca e Bruno Nicoli con la partecipazione del maestro del coro scaligero Alberto Malazzi - include pagine celebri del repertorio operistico, dal coro a bocca chiusa di Madama Butterfly al Va' pensiero, passando per la sinfonia della Gazza Ladra. E oltre a questi anche Hymnus, brano dedicato allo stemma della Repubblica italiana con testo di Elisabetta Cattaneo e musiche di Muraca, che viene eseguito per la prima volta a Milano. Il concerto - che si svolge a 50 anni esatti da un altro storico concerto per il 25 aprile diretto nel 1975 da Claudio Abbado con l'orchestra della Scala e il pianista Maurizio Pollini - sarà trasmesso in diretta da Radio Popolare che è media partner.