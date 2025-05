I casi di cronaca riaperti dopo molti anni, da Garlasco a Bergamini

Donato "Denis" Bergamini, calciatore del Cosenza, il 18 novembre 1989 fu trovato morto sulla strada statale 106 Jonica vicino a Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza. Il decesso fu dichiarato all’epoca un suicidio. Secondo le testimonianze, si sarebbe buttato tra le ruote di un camion che l'avrebbe trascinato per circa 60 metri. L'indagine fu archiviata nel 1992 nonostante il corpo non presentasse ferite compatibili con questa versione. Il camionista, accusato di omicidio colposo, fu assolto. L’ipotesi del suicidio non venne però ritenuta credibile da familiari, amici e compagni di squadra di Bergamini. I vestiti che il calciatore indossava al momento del decesso sparirono dall’ospedale e non furono mai analizzati. Inoltre, una perizia del 1990 del medico legale Francesco Maria Avato parlava di evirazione e tortura e sosteneva che Bergamini fosse già morto prima dell’impatto con il camion. Quella perizia, tuttavia, non fu presa in considerazione dai magistrati dell’epoca. Nel 2011 venne formalmente richiesta la riapertura dell’inchiesta e la procura di Castrovillari acconsentì. Nel 2017 il caso fu riaperto con la riesumazione del cadavere per effettuare l’autopsia: i nuovi esami stabilirono che Bergamini fu prima ucciso e poi gettato sotto il camion per inscenare un suicidio. A 35 anni dai fatti, i giudici della Corte d'assise di Cosenza hanno condannato in primo grado a 16 anni di reclusione Isabella Internò, la fidanzata della vittima, per omicidio volontario premeditato in concorso con ignoti. Secondo i giudici il movente sarebbe che Bergamini non avrebbe voluto sposarla, lasciandola quando lei era rimasta incinta.

