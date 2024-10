Introduzione

Donato "Denis" Bergamini non si suicidò gettandosi sotto un camion in transito lungo la statale 106, come fu detto all'epoca: prima fu ucciso e poi il suo corpo fu disteso sulla strada, quando era già morto. Di quell'omicidio è responsabile l'ex fidanzata Isabella Interò, il cui movente è legato al fatto che Bergamini non avrebbe voluto sposarla, lasciandola quando lei era rimasta incinta. È questa la conclusione a cui sono giunti, a 35 anni dai fatti, i giudici della Corte d'assise di Cosenza che hanno condannato la donna - imputata per omicidio volontario premeditato in concorso con ignoti - a 16 anni di reclusione