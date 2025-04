Scuola, vacanze di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio: calendario regione per regione

Mancano poco più di due mesi alla fine della scuola, per chi non deve svolgere gli esami di Stato. Nel mezzo qualche giorno di pausa per le vacanze di Pasqua e i ponti tra il 25 aprile e il 1° maggio. Non tutte le Regioni, però, hanno però deliberato il ponte. Le scuole possono tuttavia adattare i calendari optando per altri giorni di stop delle lezioni, nel limite dei giorni da garantire per anno scolastico