Freddo artico in arrivo, ecco dove e quando è atteso. LE PREVISIONI

Dato il caldo di questi giorni, si potrebbe pensare che il clima invernale sia ormai definitivamente alle spalle, ma in realtà non è così. "In sole 24 ore cambierà tutto", spiega il meteorologo Mattia Gussoni de ilmeteo.it. A partire da domenica 6 Aprile "prenderà il via una fase di freddo e maltempo a causa dell'irruzione di correnti d'aria gelide di estrazione artica, in discesa dalla Russia". A esserne maggiormente interessate saranno le regioni settentrionali e le centrali adriatiche, dove il calo termico sarà anche superiore a 8-10°C in pochissime ore. "Passeremo dal caldo anticiclone a un ruggito tardivo dell'inverno", spiega Gussoni. "La massa d'aria in questione arriva infatti direttamente da latitudini artiche e ricorda le classiche configurazioni che solitamente colpiscono il nostro Paese durante la stagione fredda"