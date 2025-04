Meteo, in arrivo l’anticiclone africano: poi torna l’instabilità

Nonostante la giornata di oggi, giovedì 10 aprile, presenti ancora qualche disturbo soprattutto sulle aree più meridionali di Toscana, Marche, Umbria e Lazio, il tempo è destinato a migliorare rapidamente. I primi segnali di ripresa si faranno evidenti già in giornata, con il ritorno del sole e un graduale aumento delle temperature. La fase più stabile si registrerà tra venerdì 11 e sabato 12 aprile, quando l’alta pressione porterà condizioni tipicamente primaverili su tutto il territorio. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud, con temperature in forte aumento. In alcune zone, come le vallate alpine, la Sardegna, l’Abruzzo e la Puglia, si raggiungeranno picchi di 27-28°C. Valori elevati anche nelle aree interne di Toscana, Umbria ed Emilia, dove si prevedono massime attorno ai 24-25°C. Un clima gradevole, accompagnato da venti deboli e mari calmi, ideale per attività all’aperto e gite fuori porta