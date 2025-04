Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta, ancora molta incertezza

Secondo il Centro Europeo (ECMWF) a Pasqua, l'arrivo di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa potrebbe destabilizzare non poco l'atmosfera favorendo lo sviluppo di improvvisi temporali. In particolare, le regioni del Centro-Nord sono quelle maggiormente a rischio di fenomeni temporaleschi, con una probabile intensificazione delle precipitazioni tra il pomeriggio e la sera.