25 aprile, eventi e manifestazioni per la Festa della Liberazione

Introduzione

Ottant'anni dalla Liberazione dell'Italia. Si avvicina il 25 aprile, un anniversario che rappresenta “una grande festa popolare e nazionale in ricordo di tutte e tutti coloro che in tanti casi hanno sacrificato la propria vita, la propria giovinezza per un Paese finalmente libero e liberato”, come ricorda sul suo sito dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI). Una festa che riempirà le piazze d'Italia, da Nord a Sud: per l'occasione anche i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. La festa della Liberazione cade quest'anno durante i 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. "Tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno" ha detto il ministro Musumeci.