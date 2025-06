Sextortion, cos'è e come difendersi: consigli delle forze dell’ordine

Se possibile, è meglio disattivare temporaneamente il profilo sul social dove si è stati contattati o impostarlo su “privato”, in modo da non essere rintracciati, neanche in altri social, se si limita l’accesso al profilo le persone che non si conoscono non possono visualizzare la lista di contatti e non si può essere identificati nella foto del profilo.

Ti potrebbe interessare: Suicida dopo estorsione a sfondo sessuale, un arresto a Modena