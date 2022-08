6/10 ©Ansa

La polizia postale ha messo a punto dei consigli sia per le vittime di sextortion sia per i loro genitori. Il primo suggerimento per le vittime è quello di “non cedere mai al ricatto pagando le somme richieste. Non smetteranno di chiedere denaro se si paga, ma anzi capiranno che hai disponibilità economica e si faranno più insistenti”. Inoltre, “non bisogna vergognarsi per aver condiviso immagini intime con sconosciuti. A quella età si è curiosi e inesperti e spesso le persone che fanno queste cose sono criminali organizzati che conoscono le fragilità dei ragazzi”