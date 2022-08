Pinterest contro body shaming, no pubblicità sulla perdita di peso

Il cosiddetto body shaming, denigrare i corpi non conformi a un presunto modello, negli ultimi anni è dilagato sui social senza risparmiare, ad esempio, neanche donne bellissime come Gigi Hadid, Lady Gaga, Vanessa Incontrada e Chiara Ferragni. Pinterest ha deciso di attivarsi per arginare il problema almeno sui suoi canali. Lo ha annunciato lo stesso social, che afferma di essere la prima piattaforma online a prendere una decisione del genere. "Per tutto il paese le persone di tutte le età stanno affrontando le difficoltà relative all'immagine del proprio corpo e i problemi mentali, particolarmente in questo momento in cui si emerge dalla pandemia e si inizia la stagione estiva", scrive il social in un post.