Aurora Ramazzotti è stata spesso attaccata per il suo aspetto fisico e ha imparato a non dare ascolto alle critiche. Recentemente si è invece mostrata con i brufoli sul viso spiegando che per condividere uno scatto come quello ci "vuole coraggio" ma "la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più"

Aurora Ramazzotti mostra i brufoli: tutte le star che si sono mostrate al naturale