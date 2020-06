Jennifer Aniston: un suo ritratto all'asta per la lotta al Coronavirus

Jennifer Aniston ( FOTO ) ha scelto di dare il suo contributo all’emergenza Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) mettendo all’asta un suo storico ritratto scattato da Mark Seliger dove appare in bianco e nero. Si tratta di una delle immagini più iconiche dell’attrice e risale al 1995 durante il secondo anno di lavoro per Friends, serie cult dove interpreta Rachel Green. Nella foto Jennifer Aniston è nuda ma la posizione assunta permette di nascondere con eleganza le parti intime. Nel corso del tempo lo scatto ha assunto ulteriore importanza soprattutto negli Stati Uniti in quanto l’attrice appare nell’acconciatura “alla Rachel” diventata tanto di moda negli anni ‘90. Jennifer Aniston ha pubblicato un post per annunciare l’iniziativa con un video dove viene mostrato Mark Seliger nella camera oscura per lo sviluppo della foto.

Nel messaggio pubblicato, l’attrice spiega che Mark Seliger ha scelto di mettere all’asta 25 ritratti e tra questi c’è anche il suo. “Il 100% dei proventi delle vendite di questo ritratto andrà a NAFClinics, un'organizzazione che fornisce test gratuiti sul coronavirus e si occupa delle cure a livello nazionale. Grazie ancora a Mark per avermi permesso di far parte di questo progetto”, ha aggiunto Jennifer Aniston prima di concludere con il tag "# radart4aid. Tra i ritratti messi all’asta ci sono anche quelli di Leonardo DiCaprio, Billie Eilish, Dr. Dre e Snoop Dogg.

La reunion di Friends

Jennifer Aniston ha vissuto la quarantena nella sua casa di Beverly Hills e ovviamente tutte le produzioni televisive e cinematografiche che la vedevano impegnata si sono fermate a causa della pandemia. Tra i progetti in programma anche l’attesa reunion del cast di Friends prevista per maggio come evento organizzato da HBO Max. Le riprese sono state temporaneamente sospese e secondo The Hollywood Reporter , lo speciale dovrebbe avvenire nell'iconico ed ex teatro dello show 24 dello stadio Warner Bros. Studio di Burbank proprio dove sono stati girati gli interni del telefilm Friends. Lo speciale riunirà tutti e sei i membri del cast originale: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. In questi giorni tutti gli attori hanno condiviso il concorso che mette in palio per un fortunato vincitore e cinque dei suoi amici un'esperienza VIP di Amici per la reunion in programma. “Friends” si è conclusa nel maggio 2004 dopo 10 stagioni ma ancora oggi è tra le serie tv più viste grazie alle piattaforme streaming. Qualche giorno fa il grande successo della serie è stato ulteriormente testimoniato da un video divenuto virale e che risale a qualche anno fa quando Jennifer Aniston era al lavoro sul set di “Come ti spaccio la famiglia”, commedia con Jason Sudeikis. Nei bloopers del film vi è una sequenza che vede protagonista l’attrice al centro di un esilarante scherzo. Nella scena Jason Sudeikis accende lo stereo e a sorpresa viene trasmessa “I’ll Be There For You”, colonna sonora di “Friends”, dei The Rembrandts. L’iniziativa ha commosso Jennifer Aniston da sempre legatissima allo show che le ha donato popolarità e successo.