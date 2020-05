Friends, rinviata la reunion

Serie TV: le reunion

In queste settimane numerosi protagonisti del piccolo e grande schermo hanno preso parte a reunion storiche che hanno fatto battere il cuore agli spettatori, tra loro troviamo i protagonisti di Smallville, ovvero Tom Welling, Kristin Kreuk e Michael Rosenbaum, ideatori di un comeback virtuale con scopo benefico e il cast dell’iconica serie Lizzie McGuire con l'attrice Hilary Duff.

Se le serie che hanno segnato la fine del secondo millennio e l’inizio di quello successivo sono il vostro pane quotidiano, allora non potete assolutamente perdervi l’occasione di rivedere Sex and the City, in onda su Sky Atlantic Confidential (canale 111, visibile a tutti i clienti con servizio HD attivo nel proprio abbonamento).