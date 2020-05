Lizzie McGuire, la reunion del cast della serie con Hilary Duff

Hilary Duff ha sorpreso i propri fan con una reunion su Instagram dell’amata serie per ragazzi “Lizzie McGuire”. Una nuova aggiunta al lungo elenco di attori che hanno deciso di ritrovarsi sul web. Le reunion sono ormai divenute una delle principali tendenze della quarantena vip dovuta all’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Basti pensare ai “Goonies” e a “Ritorno al futuro”.

Tutti i personaggi della storica serie si sono ritrovati per uno scopo benefico, proponendo un tavolo di lettura a distanza del copione del primo episodio, andato in onda 19 anni fa: “Between a Rock and a Bra Place”. Nel post d’accompagnamento alla reunion, la Duff ha scritto: “Tavolo di lettura retro per ‘Lizzie McGuire’. Un po’ di divertimento in questo lunedì. Spero vi divertiate nel vedere il video. Non potevamo smettere di ridere nel leggere queste righe tra noi. È la prima volta che siamo quasi tutti insieme dopo 18 anni”.

I seguenti attori hanno preso parte alla reunion: Jake Thomas (fratellino Matthew), Adam Lamberg (Gordo), Lalaine (Miranda), Hallie Todd e Robert Carradine (genitori), Ashlie Brillault (Kate), Davida Williams (Claire) e Kyle Downes (Larry). Oltre agli attori, hanno partecipato anche i fratelli Bargiel, autori dell’episodio, e Bob Thomas, padre di Jake Thomas e scrittore di Lizzie McGuire. Prima di dare il via alla videochiamata, la Duff ha spiegato come sia nata l’idea. Il tutto è partito da Jake Thomas, che le ha proposto un tavolo di lettura. L’attrice ha subito accettato e il cast ha richiesto donazioni a svariati enti agli utenti.