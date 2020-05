Coronavirus Italia, contagi e fase 2: le notizie di oggi. LIVE

Pakistan, altri 31 morti e 2.250 casi

Il bilancio delle vittime di Covid-19 in Pakistan e' salito a 737, mentre il numero di casi di positivita' e' di 34.336. Lo rende noto oggi il Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 31 decessi e 2.255 nuove positivita'. E' il piu' alto aumento giornaliero di casi da quando la malattia e' stata segnalata in Pakistan il 26 febbraio. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 257, a quota 8.812. Almeno 195 pazienti versano in condizioni critiche, sette in piu' rispetto al giorno precedente.