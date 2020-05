"Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili". Lo dice la ministra per le Politiche Agricole in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato", aggiunge

Si commuove la ministra Bellanova, presentando in conferenza stampa l'intesa per l'emersione del lavoro in nero degli agricoltori, colf e badanti trovata nel Decreto Rilancio. “Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili". E ancora: “Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato".

“Vince la civiltà” approfondimento Decreto rilancio, via libera del Cdm alle misure Nel corso della giornata la ministra per le Politiche Agricole aveva già espresso la sua soddisfazione per l’accordo arrivato nella notte tra il 12 e il 13 maggio dopo un lungo confronto nella maggioranza, preceduto da non poche polemiche da parte dell’opposizione. “Ha vinto la dignità degli uomini e delle donne, di persone che vivono in una situazione di grande difficoltà e che potranno adesso chiedere tutele nel proprio lavoro", sono state le parole di Teresa Bellanova.