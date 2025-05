Referendum 8 e 9 giugno, per cosa si vota: i quesiti spiegati

Il primo quesito riguarda l'abolizione del contratto di lavoro a tutele crescenti del Jobs Act che - in linea di principio - impedisce al lavoratore licenziato illegittimamente di essere reintegrato al proprio posto. Con la legge in vigore il dipendente a tempo indeterminato di un'impresa con più di 15 lavoratori, non può essere reintegrato se licenziato illegittimamente. Questa regola vale solo se si è stati assunti dopo il 07/03 del 2015. Per chi è entrato in azienda prima di quella data, dunque è rimasto valido l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori nella sua versione originale, che dà la possibilità di tornare al proprio posto se il Giudice dichiara infondato e ingiusto il licenziamento. Per chi invece ricade nel regime delle tutele crescenti è riconosciuto un indennizzo che aumenta in base all'anzianità aziendale, con un minimo di 12 e un massimo di 36 mensilità di stipendio. Le cose però negli anni sono cambiate, con le modifiche fatte dal Parlamento e le sentenze dei tribunali, la rigidità iniziale è stata ammorbidita col risultato che in diversi casi, chi è stato assunto dopo il 7 marzo del 2015 può essere reintegrato al proprio posto. Resta il fatto che la disciplina distingue sempre fra i dipendenti per cui vale l'articolo 18 e quelli a tutele crescenti, che oggi sono 3 milioni e mezzo, cioè circa il 20% del totale di chi è a tempo indeterminato. Una quota che, in assenza di modifiche, è destinata ad aumentare.

Il secondo quesito: licenziamenti piccole imprese (SCHEDA ARANCIONE)

Il secondo riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese, per garantire secondo i promotori più tutele a lavoratrici e lavoratori. Chi oggi lavora in una piccola impresa e viene licenziato in modo ingiustificato può ottenere un indennizzo fino a un massimo di sei mesi di stipendio. Il secondo quesito chiede che venga eliminato questo limite, per cui se vincesse il Sì, chi ha perso il lavoro in un'azienda con meno di 16 dipendenti, potrebbe ottenere un risarcimento più consistente di quello attuale. Parliamo solo di ditte con poco personale, come un'officina o un negozio, in casi del genere valgono infatti norme meno rigide rispetto alle imprese con più impiegati. La differenza di trattamento si basa sull'idea che così si può tutelare una piccola azienda in difficoltà, ed evitare che chiuda i battenti perché si ritrova con più dipendenti di quelli necessari.

Il terzo quesito: precariato sul lavoro (SCHEDA GRIGIA)

Col terzo quesito si chiede di abrogare le norme che hanno reso più facile ricorre ad assunzioni a tempo determinato, ora possibili per i primi 12 mesi senza doverne giustificare il motivo. Le cosiddette causali, come per esempio un aumento di produzione, sono obbligatorie solo se si va oltre un anno. Se vincesse il Sì, dunque l'impresa dovrebbe mettere nero su bianco, la ragione per cui assume a tempo determinato, anche per un periodo molto breve, circostanza prevista in passato perché la disciplina è cambiata molte volte nel tempo. L'obiettivo del maglie potrebbe creare difficoltà alle aziende di fronte a situazioni impreviste.