Referendum 8 e 9 giugno, i colori delle 5 schede e i quesiti

Il primo quesito, indicato sulla scheda di colore verde, riguarda l'abolizione del Contratto di lavoro a tutele crescenti del Jobs Act, che - in linea di principio - impedisce al lavoratore licenziato illegittimamente di essere reintegrato al proprio posto. Con la legge attuale, il dipendente a tempo indeterminato di un'impresa con più di 15 lavoratori non può essere reintegrato, in caso di licenziamento illegittimamente. Una regola che vale solo se si è stati assunti dopo il 7 marzo 2015. Per chi invece è entrato in azienda prima di quella data ha la possibilità di tornare al proprio posto, se il giudice dichiara infondato e ingiusto il licenziamento. Per chi invece ricade nel regime delle tutele crescenti è riconosciuto un indennizzo che aumenta in base all'anzianità aziendale, con un minimo di 12 e un massimo di 36 mensilità di stipendio