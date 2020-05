Il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera al decreto da 55 miliardi di euro per far fronte all’emergenza economica provocata dal coronavirus. "Nessun problema di coperture”, assicurano dal ministero dell’Economia. Nella notte è arrivato l'accordo sulla regolarizzazione dei migranti, uno dei nodi più dibattuti del governo

È atteso per le ore 17 a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che dovrebbe dare il via libera al Decreto Rilancio da 55 miliardi di euro per far fronte all’emergenza economica provocata dal coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE CORONAVIRUS). "Nessun problema di coperture”, assicurano dal ministero dell’Economia: le misure stanziate dovrebbero prevedere 10 miliardi per la cig, 4 miliardi per il taglio dell'Irap e 6 miliardi per le pmi, 2 miliardi per l'adeguamento di negozi e attività produttive alle norme anti-Covid, 2 miliardi per misure fiscali, 2,5 miliardi per il turismo e la cultura, 5 per sanità e sicurezza (CORONAVIRUS, I DATI REGIONE PER REGIONE). Fondo affitti scende a 140 milioni Secondo quanto emerge dall'ultima bozza del decreto , scende da 180 a 140 milioni l'ulteriore stanziamento previsto per il Fondo nazionale per il sostegno agli affitti. Stop Imu giugno anche per campeggi e terme Abolizione del versamento della prima rata dell'Imu, quota-Stato e quota-Comune in scadenza il 16 giugno. Lo stop, previsto per alberghi, stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, vale anche per stabilimenti termali, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, campeggi. Stop Irap per imprese fino 250 mln ricavi Stop del saldo dell'Irap dovuto a giugno per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto per tutte le imprese e i professionisti fino a 250 milioni di ricavi. Sono escluse dalla norma, le banche, gli enti finanziari, le assicurazioni e le amministrazioni e gli enti pubblici.

L’intesa sulla regolarizzazione dei migranti approfondimento Regolarizzazione migranti, Bellanova e Lamorgese: questione di dignità Nella notte è intanto arrivato l'accordo sulla regolarizzazione dei migranti, uno dei nodi più dibattuti del governo. Dopo due giorni di strappi e tensioni, e dopo un invito del premier Giuseppe Conte a rimettersi attorno a un tavolo per trovare la quadra, il capo politico del M5s Vito Crimi ha annunciato, intorno alla mezzanotte, un accordo "soddisfacente" che mette al centro "il lavoro regolare". Dal Pd il ministro Peppe Provenzano ha confermato all'unisono con Crimi l'intesa che, specifica, riguarderà braccianti, colf e badanti, anche italiani: "Non è una questione di bandierine ma di diritti", ha aggiunto. L'impianto, sottolineano fonti dem, resta sostanzialmente invariato, con i due binari definiti dal Viminale per l'emersione del lavoro in nero e i permessi di soggiorno temporaneo ai lavoratori stranieri. Arrivano però, a quanto emerge, le rassicurazioni attese dal M5s con alcune modifiche, a partire da una precisazione ulteriore delle norme per escludere dalla sanatoria i datori di lavoro condannati per caporalato o reati come lo sfruttamento di prostituzione e immigrazione clandestina.

Scuola, 1,5 miliardi per il rientro a settembre approfondimento Scuola, ministro Azzolina: "Si potrà bocciare". Le novità Per quanto riguarda la scuola, il governo ha deciso di stanziare 1 miliardo e 450 milioni così ripartiti: 1 miliardo per il Fondo per gestione rientro a scuola a settembre (400 mln nel 2020, 600 nel 2021); 331 milioni per device, connettività, sicurezza, misure di protezione, assistenza medica, adattamento spazi in vista del rientro; 39 milioni per consentire esame di maturità in presenza, in sicurezza, comprando tutti i dispositivi di protezione necessari e assicurando l'igienizzazione costante degli ambienti; 80 milioni per la fascia 0-6 per coprire le mancate rette (65 milioni) e aumentare il fondo regionale (15 milioni). Previste anche misure di semplificazione in tema di edilizia scolastica, per consentire a enti locali proprietari degli immobili di operare velocemente, eliminando passaggi burocratici. I numeri li ha forniti la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in audizione in Commissione VII alla Camera.