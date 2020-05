Coronavirus, spiagge e ombrelloni: le nuove regole per l’estate 2020

1/16 ©Ansa

La distanza tra gli ombrelloni in spiaggia dovrà essere di 5 metri, per garantire il corretto distanziamento sociale, ma si potrà prendere il sole senza mascherina. Sono alcune delle indicazioni contenute nel documento tecnico sul settore della balneazione per la fase 2 dell'emergenza coronavirus, pubblicato sul sito dell'Inail, che l'ha realizzato in collaborazione con l'Iss

Fase 2, le regole per bar e ristoranti