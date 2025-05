Accoltellato fuori da discoteca, 20enne morto nel Trevigiano

L'amico della vittima, 22 anni, è in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. La vittima, residente a Padova, è deceduta nell'ospedale civile di Castelfranco per le conseguenze delle ferite da arma da taglio

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato a morte intorno alle 4 di stamattina vicino al locale Baita al Lago a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Secondo quanto riferito dai carabinieri locali, sarebbe scoppiata una lite molto accesa tra alcuni giovani e due di loro sono stati accoltellati. L'amico della vittima, 22 anni, è in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. La vittima, residente a Padova, è deceduta nell'ospedale civile di Castelfranco per le conseguenze delle ferite da arma da taglio.

Due giovani che avrebbero partecipato alla lite sono stati portati in caserma per accertamenti. Sui due sono in corso accertamenti, spiegano fonti investigative all'AGI, per "eventuali profili di responsabilità".