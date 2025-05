Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 maggio: la rassegna stampa

In apertura dei giornali il botta e risposta tra Kiev e Mosca. Zelensky avvisa i leader ospiti della parata russa del 9 maggio: "Non possiamo garantire la loro sicurezza". Il Cremlino: "Se succede qualcosa, vi cancelleremo". Si avvicina la partenza del Conclave, i cardinali chiedono più tempo per convergere su un nome. Trump pubblica sul social Truth una sua immagine vestito da Papa: ira dei vescovi americani. E dopo il Canada, l'effetto dei dazi premia la sinistra anche in Australia: vince il laburista Albanese