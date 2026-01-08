Frode fiscale su eredità Agnelli, imputazione coatta per John Elkann

Sono due i capi d'accusa inseriti nella richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann, preparata dalla procura di Torino, su ordine del gip Antonio Borretta. Con l’imprenditore, anche Gianluca Ferrero, storico commercialista della famiglia. Si procederà per violazioni fiscali sulle dichiarazioni dei redditi per il 2019 e il 2020. Si tratta di uno dei diversi risvolti dell'inchiesta legata alla residenza di Marella Agnelli, nonna di Elkann e vedova di Gianni Agnelli. Per questo filone di indagine i pubblici ministeri avrebbero voluto archiviare la pratica ma il giudice ha disposto la cosiddetta "imputazione coatta" affermando che questi due presunti illeciti non sono coperti dal reato di truffa. Ora si attende la data dell'udienza preliminare dove i pm, se resteranno fedeli alla loro impostazione di partenza, potrebbero chiedere il 'non luogo a procedere' sia per Elkann che per Ferrero. La difesa fa presente che la richiesta di rinvio a giudizio è "un atto dovuto e ampiamente atteso dopo la decisione assunta dal gip lo scorso dicembre". Decisione che, peraltro, nell'immediatezza avevano definito "sorprendente", "abnorme", "difficile da comprendere". Ora gli avvocati rivelano che, contro quell'ordinanza del giudice, hanno presentato un ricorso in Cassazione. "In ogni caso - aggiungono - ribadiamo che le accuse mosse a John Elkann sono prive di qualsiasi fondamento".