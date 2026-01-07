Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 gennaio: la rassegna stampa

Tanti i temi in apertura sui giornali in edicola oggi. In evidenza lo stop dell'Europa alle mire di Trump sulla Groenlandia e l'accordo tra i Volenterosi, Zelensky e gli Usa sulla forza di pace in Ucraina. Grosso spazio anche alle rivelazioni sul bar della tragedia di Crans-Montana. Il sindaco della località svizzera ammette: nessun controllo da cinque anni. Preso a Desenzano del Garda il presunto killer del capotreno a Bologna. Sugli sportivi, la Juve torna a vincere trascinata da David
- Aperture in ordine sparso sui quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in primo piano l'altolà dell'Europa alle mire di Donald Trump sulla Groenlandia. Testo di sette capi di governo (tra cui Meloni) sull'area artica: appartiene al suo popolo. A centro pagina, nuove rivelazioni sul discopub di Crans Montana: nessun controllo negli ultimi cinque anni. Il presunto killer del capotreno a Bologna arrestato a Desenzano sul Garda
- Ucraina in apertura su La Repubblica, con l'accordo siglato a Parigi tra i volenterosi, Zelensky e gli Usa sulla forza di pace. Contingente multinazionale dopo il cessate il fuoco. Meloni: "Non manderò i nostri soldati". A centro pagina anche qui l'ammissione del sindaco di Crans-Montana: "Dal 2020 nessun controllo". Di spalla lo stop dell'Ue a Trump sulla Groenlandia
- Di 'tensione Usa-Ue' sulla Groenlandia si parla anche sulla Stampa, con Copenaghen che invia i soldati. Trump: "C'è l'opzione militare". I Volenterosi: "Forza di pace in Ucraina col sostegno americano". Venezuela, patto segreto Casa Bianca-Rodriguez. Fotonotizia per la Lego, che lancia i mattoncini smart che suonano e dialogano tra loro
- Anche sul Messaggero grande spazio alla notizia dei mancati controlli sul discopub Le Constellation di Crans-Montana. L'ammissione arriva dal sindaco svizzero, mentre Meloni fa visita ai feriti al Niguarda: "Il Paese è con questi giovani". Europa e America varano lo scudo per Kiev. Per la cronaca le nuove rivelazioni sul killer di Aurora: espulso, ma era libero a Cologno
- Sulla Gazzetta dello Sport il ritorno ai tre punti della Juventus con un convincente successo a Reggio Emilia sul Sassuolo. Brilla Jonathan David, che con un gol e un assist riscatta il rigore fallito contro il Lecce. La squadra di Luciano Spalletti resta al quarto posto. Vince anche la Roma, ma Gasperini a fine gara resta in silenzio
- 'Fatemelo abbracciare' titola il Corriere dello Sport, sottolineando l'ingresso in campo di Spalletti per festeggiare la rete del centravanti canadede, che non andava a segno dala prima di campionato. Oggi in campo Napoli e Inter: Conte rilancia Lang, per i nerazzurri tentazione Pio Esposito con Lautaro Martinez
- 'Scatto Juve. Riscatto David' è il titolo scelto da Tuttosport a corredo della foto che racconta il 3-0 rifilato dai bianconeri al Sassuolo. Torino in campo contro l'Udinese questa sera per dare continuità alla vittoria contro il Verona
- Si parla di Ucraina anche sul Giornale: intesa sulla sicurezza per Kiev, ma Meloni dice no a truppe italiane. Spazio anche a quello che viene chiamto 'il dossier di Mr. Report': 10 milioni di file sui vip
- Temi economici come di consueto sul Sole 24 Ore, con l'Ue che anticipa i fondi per l'agricoltura. Strada aperta per il sì al Mercosur. La Federtennis batte la Figc nei ricavi nel 2025. In alto, l'Europa schierata con la Groenlandia, ma Trump fa sul serio
- 'Cortina è medaglia d'oro dello scempio' è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano a un mese dall'inizio dei Giochi olimpici invernali. Si parla di costi saliti a 4-5 miliardi e di boschi e pendii sventrati: 111 interventi ancora da realizzare e opere per 3 miliardi post-evento
- Crans-Montana ancora in primo piano su Libero, con 'la prova che inchioda gli svizzeri'. Il Comune ammette: "Negli ultimi cinque anni nessun controllo anti-incendio al Constellation". Meloni al Niguarda per incontrare i ragazzi feriti, oggi i funerali. Forze di pace a Kiev, c'è l'accordo. La premier: no a italiani
- Il Manifesto titola 'C'è del marcio' per raccontare l'esito della riunione della Coalizione dei volenterosi: anche per le pretese americane sulla Groenlandia si può trovare una soluzione, l'importante è non irritare Trump. Nessuno stop alle mire Usa, si legge, 'si arrangi la Danimarca'
- 'Altolà dell'Europa a Trump: "La Groenlandia non si tocca"', scrive invece Il Resto del Carlino. Fotonotizia a centro pagina per l'arresto del presunto killer del capotreno alla stazione di Bologna. La fuga di Marin Jelenic è durata 24 ore: fermato a Desenzano del Garda l'uomo che avrebbe ucciso con un coltello il 34enne Alessandro Ambrosio