Napoli, lite tra turisti israeliani e ristoratrice pro-Pal

La lite sui social

Nel giro di pochissimo tempo il video è stato ripreso da vari profili social e ha raccolto centinaia di condivisioni e reazioni di solidarietà per i due turisti israeliani. Messaggi di supporto sono arrivati anche alla titolare della Taverna Santa Chiara che ha annunciato che farà querela per diffamazione, diffusione di immagini non autorizzate, incitamento all'odio e danno di immagine. Le immagini non documentano l'inizio della lite, che secondo la ristoratrice Nives Monda avviene quando gli avventori israeliani iniziano a parlare della loro Terra con i clienti del tavolo accanto. "Nasce una conversazione pacifica collettiva, io parlo della nostra scelta di aderire alla campagna contro l'apartheid israeliano e il genocidio palestinese. Di punto in bianco, loro iniziano ad attaccarmi". Da questo punto in poi gli israeliani iniziano a riprendere con il cellulare la titolare della taverna: fuori campo, le loro voci la accusano in inglese di essere antisemita e di sostenere il terrorismo, lei nega e alla fine, sempre in inglese, conclude: "Potete andare, non voglio i vostri soldi".