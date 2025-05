Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 maggio: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, l'allarme degli 007 tedeschi su Afd: "Un pericolo per la democrazia". In Inghilterra, Reform Uk di Farage vola nelle Amministrative. Il principe Harry chiede una "riconciliazione" con la famiglia reale. Dazi, la Cina apre ai colloqui con gli Usa. Borse in rialzo, ma S&P rivede al ribasso il Pil mondiale. La premier Meloni punta al 2027: "Realizzo il mio programma e mi ripresento agli elettori". Conclave, conto alla rovescia: montato il comignolo da cui uscirà la fumata bianca