Migranti, Mattarella: “Grazie a chi soccorre rispettando legge mare"

Nel giorno del decimo anniversario del tragico naufragio del Canale di Sicilia, in cui persero la vita oltre 1.000 persone, per lo più in fuga da violenze, conflitti e povertà estrema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il proprio riconoscimento verso coloro che ogni giorno operano per salvare vite umane nel rispetto delle norme internazionali. "Nel fare memoria rinnoviamo l'apprezzamento per l'opera di soccorso da parte delle navi italiane che sono riuscite, in condizioni estreme, a salvare vite, rispettando quanto impone la legge del mare”, ha dichiarato, come riporta una nota del Quirinale.