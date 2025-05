Polemica sulle parole di Salvini: "I toscani hanno rotto le p..."

Il leader del Carroccio ha fatto questa battuta in risposta alla constatazione del presidente abruzzese Marco Marsilio, che parlando di vino aveva detto: “È più conosciuto ed esportato il Montepulciano d’Abruzzo, che il Nobile di Toscana”

“I toscani hanno rotto le p....”. Una dichiarazione controversa che ha scatenato una bufera politica quella del vice premier Matteo Salvini, che ha ironicamente attaccato gli abitanti della regione di Dante durante uno scambio col presidente abruzzese Marco Marsilio. Il leader del Caroccio ha fatto questa battuta in risposta alla constatazione del governatore meloniano che, parlando di vino, aveva detto: “È più conosciuto ed esportato il Montepulciano d’Abruzzo, che il Nobile di Toscana”.

Le reazioni della politica

Immediata la reazione di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana:

“Queste dichiarazioni di Salvini sono vergognose e indegne di un ministro. Spero che abbia almeno il buon gusto di chiedere immediatamente scusa a tutte le toscane e i toscani".

A scagliarsi contro Salvini anche il senatore PD Dario Parrini che lo invita a scusarsi: “Eccolo qua. Un vicepremier che insulta sguaiatamente una regione intera e i suoi quasi quattro milioni di abitanti. Poche persone disonorano le istituzioni e l'incarico che ricoprono come fa, quasi ogni giorno, il ministro Matteo Salvini. Come minimo lui stesso o qualche suo adepto locale dovrebbero rapidamente porgere delle scuse alla Toscana e a tutti i toscani”

Anche il segretario di Italia Viva, il toscano Matteo Renzi, ha attaccato il leader leghista: “Dice Salvini che i toscani hanno rotto. Può darsi, per carità. Sono i soliti pensieri raffinati e profondi di un uomo che cantava ‘Senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani’ e poi è andato a chiedere i voti in Campania. Ma ammettiamo pure che i toscani abbiano rotto non si capisce cosa. Cosa ha rotto invece il Ministro delle Infrastrutture? A parte il pantografo dico”.