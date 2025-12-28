Manovra oggi alla Camera, lunedì voto sulla fiducia: l'iter

Manovra oggi alla Camera. Lunedì voto sulla fiducia e martedì approvazione finalePolitica
Dopo il via libera al Senato, la Legge di Bilancio arriva a Montecitorio. L'ok definitivo è atteso per il 30 dicembre, quindi entro la fine dell'anno: le ultime tappe
Fasi finali per la Manovra 2026. Oggi viene posto il voto di fiducia, che sarà poi votato, secondo il programma, lunedì alle 19. L'ok finale, salvo imprevisti, è già fissato per le 13 di martedì 30 dicembre.
Emendamenti, iter e via libera
Intanto, sono 949 gli emendamenti a firma dei componenti dei diversi gruppi di opposizione, giudicati ammissibili dalla commissione Bilancio della Camera, ieri, 27 dicembre. Come da programma, la Commissione procede, nella seduta di oggi, all'illustrazione delle proposte di modifica ammesse al voto e alle relative votazioni. Dopo l'apposizione, da parte del governo, della questione di fiducia, il Ddl Bilancio sarà trasmesso all'aula di Montecitorio, già convocata alle 16 per la discussione generale. Domani, lunedì 29 dicembre, nel primo pomeriggio, ripartiranno i lavori dell'aula di Montecitorio con le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia dalle 17.20, per poi iniziare la chiama dalle 19, al cui termine verrà avviato l'esame degli ordini del giorno con una preannunciata seduta notturna. Martedì 30 dalle 9.30 riprenderanno i lavori, con le dichiarazioni di voto finali previste per le 11 e votazione finale entro le 13. L'approvazione della Legge di Bilancio entro la fine dell'anno permetterà, tra l’altro, l’entrata in vigore a gennaio 2026 di alcune delle misure lì contenute.
Le principali misure della Manovra
Le tasse mantengono un ruolo centrale nella Manovra. Per i contribuenti le note positive riguardano l'Irpef: la seconda aliquota cala dal 35 al 33%. L'impatto parte dai 28mila euro, ma i benefici maggiori partono dai 50mila euro in su( 440 euro l'anno, ndr). C'è poi lo sconto fiscale con una micro-tassa del 5% sugli aumenti contrattuali, dal 2024 in poi, ma solo per redditi complessivi sotto i 33mila euro lordi. Altri benefici fiscali arrivano sui premi di risultato tassati all' 1% e sulle retribuzioni relative al lavoro notturno, festivo e per chi fa turni che pagheranno meno, con un 15% di flat tax. Rimangono poi i bonus su ristrutturazioni ed energia: al 50% sulla prima casa, al 36% sulle seconde case. A questi è legato il credito d'imposta al 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (fino a 5.000 euro). Ma l'alleggerimento fiscale premia anche chi ha ricevuto cartelle dal fisco: la rottamazione che arriva ora al 31 dicembre 2023 vale 1,48 miliardi di minori entrate il prossimo anno. Uno sconto fiscale è rappresentato poi dall'ennesimo rinvio della pastic e sugar tax che vale 385 milioni. C'è infine l'iper-ammortamento per le imprese che migliorano l'impatto energetico con investimenti green (237,7 milioni nel 2026, 842,6 milioni nel 2027, 1.445,2 milioni di euro per il 2028). Ma ci sono anche aggravi d'imposta che pesano direttamente sui cittadini: 213 milioni sono attesi dall'aumento delle accise su sigarette e tabacchi; 552 milioni da benzina e gasolio; 122 milioni (il doppio l'anno successivo) dal contributo di 2 euro applicato sulle spedizioni sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra Ue. Vanno poi considerate le tasse sugli affitti brevi, che salgono al 26% dal secondo immobile locato per diventare tassazione societaria dal terzo in su, e le rivalutazioni di terreni e partecipazioni. E ancora: la crescita dal 2 al 4% della tobin tax sulle transazioni finanziarie e l'aumento dell'aliquota sui guadagni da criptoattività (al 33%).
Manovra, come funzionano l’iter parlamentare e i tempi di approvazione
Dopo le frizioni interne alla maggioranza sul tema delle pensioni, potrebbero slittare i tempi di approdo della Legge di Bilancio nell'Aula del Senato. Entro il 31 dicembre il provvedimento deve ricevere l'ok definitivo da entrambe le Camere, pena l'avvio dell'esercizio provvisorio. Dal 2019 il Parlamento ha snellito la procedura di esame della finanziaria, che anche in altri Paesi europei necessita di tempi lunghi. Anche di questo si è parlato nella puntata del 19 dicembre di “Numeri', approfondimento di Sky TG24