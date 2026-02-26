Pd, Nardella lancia "Manifattura delle idee" verso elezioni 2027

L'idea dell'europarlamentare del Pd per tracciare il percorso politico che porterà il Partito democratico alle elezioni del 2027. Due giorni, venerdì 27 e sabato 28 febbraio, nei quali si confronteranno nelle sale di Manifattura Tabacchi politici, esponenti della società civile, mondo economico e religioso

Parte da Firenze la piattaforma voluta dall'europarlamentare del Pd Dario Nardella per tracciare il percorso politico che porterà il Partito democratico alle elezioni del 2027. Due giorni, venerdì 27 e sabato 28 febbraio, nei quali si confronteranno nelle sale di Manifattura Tabacchi politici, esponenti della società civile, mondo economico e religioso, per passare dalla 'protesta alla proposta', per citare uno slogan caro al movimento sindacale di fine anni '70. Interverrà la segretaria del Pd Elly Schlein che si collegherà domani in tarda mattinata.



"Vogliamo avere l'ambizione, come centrosinistra, di abbandonare una narrazione esclusivamente negativa di Paese e abbracciare un pensiero propositivo", spiega Nardella che, in linea con questo obiettivo, ha voluto chiamare l'appuntamento 'Manifattura delle idee. Un futuro per l'Italia e per l'Europa'.

"La trasversalità sarà la cifra del nostro incontro in cui affronteremo anche temi a volte scomodi, come sicurezza e immigrazione, ma vicini alle persone - prosegue l'eurodeputato - Protagonisti di 'Manifattura delle idee' sono gli amministratori locali. Avremo tre presidenti di Regione: Eugenio Giani (Toscana); Michele de Pascale per l'Emilia-Romagna, che ci parlerà di sicurezza; e Stefania Proietti per l'Umbria, che si confronterà con monsignor Andrea Migliavacca su terzo settore e volontariato laico e cattolico. E poi tanti sindaci. Da Genova arriverà Silvia Salis, Giuseppe Sala per Milano, insieme a Vito Leccese da Bari, Elena Carnevali da Bergamo, Luigi Vicinanza da Castellammare di Stabia, la sindaca di Firenze Sara Funaro e Giacomo Possamai da Vicenza".

Gli ospiti

Interverranno anche i sindaci europei Benoît Payan, sindaco di Marsiglia, e Charis Doukas, sindaco di Atene. Poi da Kiev si collegherà in diretta il sindaco Vitalij Klycko a portare la sua testimonianza a pochi giorni dal quarto anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo scrittore Gianrico Carofiglio terrà un panel su Referendum e giustizia, mentre Emiliano Manfredonia, presidente delle Acli, dialogherà sul terzo settore assieme a Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e assistente ecclesiastico per l'Italia della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice.

Tanti i protagonisti anche del mondo economico: Ettore Prandini, presidente di Coldiretti; Nico Gronchi, presidente di Confesercenti; Dario Costantini, presidente di Cna; Simone Gamberini, presidente di Legacoop Nazionale; Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria. Completeranno inoltre il dibattito sul tema sicurezza e legalità Luciana Lamorgese, già ministra dell'Interno, e Teo Luzi, già comandante dell'Arma dei carabinieri.Il venerdì pomeriggio si terranno 11 forum tematici dedicati ad altrettanti temi guida, dall'economia alla sanità, dalle aree interne alle regole della democrazia all'ambiente. I forum saranno introdotti e animati da politici ed esperti tra cui Roberto Speranza, Michela Di Biase, Alberto Lo Sacco e Federico Gianassi con i quali Nardella ha condiviso il progetto di Montepulciano del dicembre scorso. Parteciperanno inoltre tra gli altri Nicola Zingaretti, Beatrice Lorenzin, Paolo De Castro, Marco Meloni, Luciano D'Alfonso, Emiliano Fossi, Alfredo D'Attorre, Stefano Vaccari, l'archistar Massimiliano Fuksas, la giornalista antimafia Federica Angeli, esponenti del mondo della sanità come Silvestro Scotti, Pierino Di Silverio e il presidente dell'ordine nazionale dei medici Filippo Anelli.