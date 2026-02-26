Concessioni balneari, Salvini: "In arrivo bando-tipo entro fine marzo"

La bozza introduce suddivisione in lotti, accesso garantito alle microimprese e un meccanismo di indennizzo per gli investimenti non ammortizzati. Salvini rivendica che le nuove regole non limitano la concorrenza, ma puntano a dare stabilità e criteri certi al settore.
In vista dei futuri affidamenti richiesti dall'Unione europea, il governo prepara un bando tipo per le concessioni balneari con l'obiettivo di "evitare che grandi mangino i più piccoli". Il documento, ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante il question time alla Camera, dovrebbe ricevere il via libera tecnico entro oggi ed essere adottato entro la fine di marzo.
Suddivisione in lotti e indennizzi per gli investimenti
Il bando prevede la suddivisione delle concessioni in lotti e l'accesso garantito alle microimprese, così da impedire che le spiagge italiane finiscano nelle mani di grandi gruppi o investitori stranieri.
Nel testo è prevista anche una forma di indennizzo per gli investimenti non ancora ammortizzati. Secondo Salvini, questa misura non rappresenta una violazione delle norme sulla concorrenza, come invece sostiene la Commissione europea, ma "serve a garantire continuità alle imprese e dare regole certe al settore".