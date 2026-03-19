Il messaggio della premier arriva proprio oggi, 19 marzo, data nella quale ricorre la festa di tutti i papà. A quelli "vicini e lontani, ma sempre presenti, buona festa!", ha scritto Meloni sui social

Nel giorno della festa del papà che ricorre oggi, 19 marzo, è arrivato anche un messaggio di auguri, via social, da parte della premier, Giorgia Meloni. "A tutti quei papà supereroi di ogni figlio e di ogni figlia. A chi sprona, sostiene, aiuta e insegna a credere nella forza dei propri sogni. A tutti i papà vicini e lontani, ma sempre presenti, buona festa!", ha scritto la presidente del Consiglio.