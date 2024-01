11/16 ©Ansa

Come ha dichiarato in occasione della conferenza stampa di gennaio 2024, il caso di Cutro è stato uno dei momenti più difficili per Giorgia Meloni al governo. Il 26 febbraio 2023 un'imbarcazione partita dalla Turchia con a bordo circa 200 persone si è spezzata in due a pochi metri dal litorale di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Le autorità italiane erano state avvisate della presenza del caicco ma non si mossero. La morte di 94 persone fece scalpore: nei giorni successivi Mattarella e il governo (in foto Meloni con Salvini e Tajani) si recarono a Cutro