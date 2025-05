Washington, due membri ambasciata israeliana uccisi al Museo Ebraico

Due dipendenti dell'ambasciata israeliana sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco all'esterno del Jewish Museum di Washington. La conferma arriva dalla segretaria per la sicurezza interna statunitense, Kristi Noem. "Due dipendenti dell'ambasciata israeliana sono stati uccisi senza motivo vicino al Jewish Museum di Washington DC - scrive su X -. Stiamo indagando per avere più informazioni da condividere. Preghiamo per le famiglie delle vittime. Consegneremo il colpevole alla giustizia". Due dipendenti dell'ambasciata (un uomo e una donna) sarebbero stati uccisi fuori dal Museo ebraico della città e sarebbero stati colpiti a distanza ravvicinata. L'ambasciatore di Israele a Washington, Yechiel Leiter, non era presente all'evento che si era svolto all'interno del museo ebraico e quindi non è tra i feriti.