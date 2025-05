Sarah Milgrim e Yaron Lischinsky, chi erano le vittime di Washington

Il percorso professionale dei due giovani

Lischinsky lavorava nel dipartimento politico dell'ambasciata israeliana a Washington come assistente di ricerca per gli affari del Medio Oriente e del Nord Africa. Emigrò in Israele dalla Germania all'età di 16 anni, secondo quanto scrive Haaretz) e sul suo profilo LinkedIn scriveva di essere "orgoglioso di chiamare Gerusalemme e Norimberga casa". Aveva studiato alla Reichman University dove aveva preso un master in Governo, diplomazia e strategia dopo una laurea triennale in Relazioni internazionali presso l'Università ebraica. Sarah Milgrim ha, invece lavorato al dipartimento di diplomazia pubblica dell'ambasciata. E, scrive The Times of Israel, "ha conseguito un master in studi internazionali presso l'American university e un ulteriore master in risorse naturali e sviluppo sostenibile presso la United Nations university of peace".

Il sostegno al dialogo interreligioso

Sulla sua pagina LinkedIn Lischinsky aveva scritto: "Credo fermamente nella visione delineata negli Accordi di Abramo e credo che ampliare il cerchio della pace con i nostri vicini arabi e perseguire la cooperazione regionale sia nel migliore interesse dello Stato di Israele e del Medio Oriente nel suo complesso. A tal fine, sostengo il dialogo interreligioso e la comprensione interculturale".