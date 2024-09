Introduzione

A fine agosto l’imprenditrice ha pubblicato un post su Instagram in cui ringraziava l'allora ministro della Cultura per la nomina a Consigliera Mic per i Grandi Eventi. Un incarico smentito dal ministero. Da quel momento è partita la querelle intorno al ruolo della 41enne campana, dai soldi per i viaggi istituzionali all'accesso ai documenti riservati sull'organizzazione del G7 Cultura. Una serie di botta e risposta tra social, stampa e televisione culminata con l'annuncio del passo indietro del ministro. Ecco i momenti salienti della vicenda.