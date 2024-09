Sangiuliano al Tg1: "Con Boccia una relazione ma non sono ricattabile"

Il ministro parla al Tg1 della "consulente mancata" e assicura: "Mai speso pubblici, i suoi viaggi li ho pagati da me con la mia carta di credito personale". A stretto giro arriva la replica della donna che su Instagram scrive: "Iniziamo a dire bugie! Su questo terreno non sono ricattabile.". Il Pd: "Da Sangiuliano uso privato del servizio pubblico"

"Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l'incarico". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un'intervista al Tg1 parla della "consulente mancata" Maria Rosaria Boccia, su cui si è sollevato un caso politico. "Mai speso soldi pubblici" ha detto ancora il ministro: "I suoi viaggi li ho pagati da me con la mia carta di credito personale". E ha ribadito: "Non sono ricattabile". "Ho presentato le mie dimissioni alla premier ma le ha respinte" ha poi aggiunto. A stretto giro arriva la replica della donna che su Instagram scrive: "Iniziamo a dire bugie! Su questo terreno non sono ricattabile....".

Pd: "Da Sangiuliano uso privato del servizio pubblico"

Duro il commento del Pd all'intervista del ministro. "Quindici minuti di intervista a un Ministro su fatti sui quali le opposizioni hanno chiesto di riferire in parlamento non sono altro che un uso privato del servizio pubblico" si legge in una nota congiunta dei parlamentari del gruppo Pd in Vigilanza RAI. "Questa - prosegue il comunicato - non è informazione pubblica, è un regime di informazione che mortifica il servizio pubblico ad un uso privato. Chiediamo la convocazione dei vertici RAI in Commissione Vigilanza".