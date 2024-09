Sangiuliano in bilico sul caso Boccia. Il ministro: "Ho confermato la verità delle mie affermazioni: mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Maria Rosaria Boccia che, rispetto all'organizzazione del G7 Cultura, non ha mai avuto accesso a documenti di natura riservata". Maria Rosaria Boccia pubblica, nella notte, su Instagram la mail ricevuta dal ministero

Maria Rosaria Boccia è tornata su Instagram per commentare nuovamente la controversia riguardante la sua nomina a consigliere del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per i Grandi eventi. La nomina, annunciata da Boccia sui social il 26 agosto, è stata successivamente smentita dallo staff del ministro, dando origine a un caso politico. Boccia ha risposto alle dichiarazioni di Sangiuliano, che dopo un incontro con la premier Giorgia Meloni martedì, ha diffuso una nota per prendere le distanze dalla 41enne. Nella nota, Sangiuliano ha affermato: "Mai un euro del ministero, neanche per un caffè, è stato impiegato per viaggi e soggiorni della dottoressa Maria Rosaria Boccia che, rispetto all'organizzazione del G7 Cultura, non ha mai avuto accesso a documenti di natura riservata». Queste dichiarazioni seguono le affermazioni della Boccia, che nei giorni scorsi aveva invece dichiarato di aver accompagnato il ministro in missioni, eventi istituzionali e anche nel sopralluogo per il G7 della Cultura.

La lettera del ministero

Nella notte tra martedì e mercoledì, Boccia ha pubblicato una nuova "storia" su Instagram, aggiungendo un ulteriore capitolo alla vicenda. Ha condiviso il testo di una mail ricevuta dal Gabinetto della Cultura il 10 luglio, in cui si legge: "Gentilissima dottoressa Boccia, dando seguito a quanto anticipato per le vie brevi poco fa, le allego i contatti miei e del mio collega per qualsiasi esigenza legata alla sua nomina quale Consigliere del ministro per i grandi eventi". Un pressing quello di Maria Rosaria Boccia, la donna che rivendica la promessa non mantenuta e che ha osato sfidare non solo l'ira del ministro ma pure della presidente del Consiglio, bacchettata per non averle neppure dato l'onore della citazione: "questa persona ha un nome, un cognome e un titolo". Dopo aver smentito, a stretto giro, le affermazioni di Sangiuliano riportate da Meloni in tv, torna a scagliarsi contro quelle che definisce "una toppa peggio del buco". E rincara a tal punto la dose delle sue accuse da far immaginare come inevitabili le dimissioni del ministro.

Cosa è successo

C'è la questione del possibile danno erariale e Boccia, in uno dei suoi diluvi social di prima mattina, accusa: "Io non ho mai pagato nulla, mi è sempre stato detto che il ministero rimborsava le spese dei consiglieri tanto che tutti i viaggi sono sempre stati organizzati dal Capo segreteria del ministro". E alle affermazioni di Sangiuliano sul fatto che lei non abbia mai preso parte alle riunioni operative sul G7, allude: "Quindi non abbiamo mai fatto riunioni operative? Sopralluoghi? Non ci siamo mai scambiati informazioni?". Ma soprattutto lancia un avvertimento. "Siamo sicuri che la nomina non ci sia stata? A me la voce che chiedeva di strappare la nomina sembrava femminile... la riascoltiamo insieme?". Boccia non spiega, lascia in sospeso il warning. Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia, la voce femminile che avrebbe chiesto di strappare la nomina sarebbe quella della moglie del ministro, giornalista della Rai. Il post di Boccia sembra indicare che sarebbe in possesso della registrazione. Ma quelle dell'imprenditrice di Pompei sono accuse che meritano un nuovo chiarimento tra la premier e il ministro: convocato a palazzo Chigi, Sangiuliano ne esce dopo un'ora e mezza e poi detta un comunicato ufficiale in cui ribadisce "la verità delle mie affermazioni" sull'inesistenza di circostanze che potrebbero prefigurare il danno erariale e mettere a repentaglio la sicurezza del G7 della Cultura che, intanto, nel dubbio, potrebbe vedere saltare l'evento clou del raduno: la visita agli scavi archeologici di Pompei sembra destinata a saltare, concentrando la kermesse a Napoli.

L'opposizione chiede chiarimenti

Dall'opposizione, intanto, continuano a fioccare le richieste di chiarimenti con interrogazioni che portino la stessa premier, o il ministro, a riferire al più presto in Parlamento. "è una vicenda grave che disonora le istituzioni", sottolinea dal Pd Irene Manzi, ipotizzando "un probabile ricatto" ai danni di Sangiuliano. Avs chiede, tra l'altro, di chiarire se la donna "abbia usufruito della auto blu e perché il ministro Sangiuliano abbia richiesto a luglio il cambio scorta senza dare spiegazioni". Ma alcuni degli organizzatori degli eventi a cui Sangiuliano e Boccia hanno partecipato insieme affermano o di aver offerto il soggiorno o, come nel caso del Taobuk di Taormina, certificano che Boccia "ha provveduto personalmente al pagamento del viaggio e dell'albergo". Nella sua lettera di spiegazioni Sangiuliano ammette anche di aver dato indicazioni ai suoi uffici di avviare l'istruttoria per la nomina di Boccia a consigliera ma di aver poi deciso di recedere "accogliendo alcune perplessità del Gabinetto sulla possibilità, ancorché meramente potenziale, di situazioni di conflitto di interesse". E "quando li avrebbe riscontrati? Durante le vacanze estive? Sotto l'ombrellone ha verificato i miei potenziali conflitti di interesse? E soprattutto quali sono?" chiede Boccia. E forse non solo lei.