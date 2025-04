25 Aprile, Mattarella anticipa di quattro ore la visita a Genova

La cerimonia al teatro Ivo Chiesa si terrà alle 12 anziché alle 16 così il Presidente della Repubblica potrà poi tornare a Roma e accogliere gli altri capi di Stato in arrivo per partecipare al funerale del Papa il giorno seguente ascolta articolo

È confermata la visita di Sergio Mattarella nel capoluogo ligure, ma avverrà in anticipo a causa del funerale di Papa Francesco. Infatti la cerimonia dell'80esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo si terrà alle 12 anziché alle 16, nel teatro Ivo Chiesa, come sottolineato sul sito del Quirinale. Il Presidente della Repubblica parteciperà a un incontro sulla Liberazione inaugurando "D’oro. Il sesto senso partigiano", un progetto di Davide Livermore, diretto da Giorgina Pi. Lo spettacolo è tratto dal libro di Gad Lerner e Laura Gnocchi. Il cambio degli appuntamenti sull’agenda consentirà a Mattarella di fare ritorno a Roma per accogliere i capi di Stato stranieri e prepararsi per il funerale di Papa Francesco, previsto per il giorno successivo, sabato 26.

Le modifiche al programma L'agenda del 25 aprile prevede per il Presidente della Repubblica la deposizione di una corona all'Altare della Patria, a Roma, alle 9,30, e poi subito a Genova dove è atteso per le 12 e, infine, la ripartenza per la Capitale. Il Comune di Genova, tenendo conto delle sopravvenute esigenze, con il Comitato permanente della Resistenza, hanno stabilito una programmazione aggiornata. È confermata nel cimitero monumentale di Staglieno, la formazione di un corteo e la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste. Leggi anche Viva la libertà, speciale Sky dedicato agli 80 anni della Liberazione