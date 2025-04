Viva la libertà, speciale Sky dedicato agli 80 anni della Liberazione

La produzione originale, curata da Tonia Cartolano e Roberto Palladino, andrà in onda giovedì 24 aprile alle 21.00 e in replica venerdì 25 aprile alle 15.00 e alle 21.00

In occasione degli 80 anni dalla Liberazione, Sky TG24 presenta 25 APRILE – VIVA LA LIBERTÀ, uno speciale dedicato alla memoria della Resistenza e al valore della libertà. La produzione originale, curata da Tonia Cartolano e Roberto Palladino, andrà in onda giovedì 24 aprile alle 21.00 e in replica venerdì 25 aprile alle 15.00 e alle 21.00.

Si tratta di un racconto corale e intergenerazionale che ripercorre i drammatici eventi dell’8 settembre 1943 fino al 25 aprile 1945, giorno in cui l’Italia si liberò dal nazifascismo. La ricostruzione degli eventi è stata affidata allo storico Marco Mondini, dell’Università di Padova, che offre uno sguardo rigoroso e appassionato su una delle pagine più complesse della storia italiana. Accanto a lui, la testimonianza di Flora Monti, 94 anni, tra le ultime staffette partigiane ancora in vita. Poco più che bambina, iniziò a portare messaggi tra le brigate partigiane dell’Appennino bolognese, rischiando più volte di essere scoperta, ma grazie a diversi stratagemmi (come mettere i bigliettini fra le trecce o in fondo ai calzini delle scarpe), riuscì sempre ad ingannare le truppe tedesche e fasciste durante le perquisizioni. Monti racconta come “non avevo ancora compiuto 13 anni, non pensavo alla morte, altrimenti non avrei fatto la staffetta partigiana. Ho accettato di diventare una staffetta, perché avevo capito che si perdeva la libertà con quella gente lì e allora c’era da lottare”.