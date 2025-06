Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

In occasione della Festa della Repubblica 2025 , oltre tremila coristi, arrivati da tutta Italia nell’ambito dell’evento “Cantare amantis est” a Ravenna, hanno intonato l'Inno di Mameli diretti da un noto maestro, dando vita ad uno spettacolo unico.

Papa Leone XIV ha parlato per la prima volta con il presidente russo Vladimir Putin; mentre la premier Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi una nota personalità politica, in quello che è stato definito il “vertice del disgelo”. Un faccia a faccia durato quasi tre ore, avvenuto dopo mesi di frizioni.

Tra le notizie della settimana, il ritorno alla libertà del boss mafioso che azionò il telecomando della strage di Capaci , che innescò l'esplosione il 23 maggio del 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

Il 4 giugno è tornato “ Live In ”, l’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane. Un evento che ha offerto una panoramica approfondita e dinamica delle principali sfide e dibattiti che animano l'Italia e il contesto internazionale. Dalle questioni di politica interna alle crisi globali, dall'economia alle tematiche sociali, la giornata è stata un susseguirsi di dialoghi, interviste e panel che hanno coinvolto figure di spicco del panorama italiano e internazionale.

Svelata la nuova giuria di X Factor 2025 . Tre conferme e un nuovo volto per la prossima edizione attesa per settembre su Sky e in streaming su NOW. Già annunciata la conferma di Giorgia in conduzione.

Lo sport. La finale di Champions League tra PSG e Inter, giocata a Monaco, si è conclusa con un risultato molto pesante per la squadra sconfitta. A seguito del match si sono registrati diversi scontri a Parigi con feriti, oltre 500 fermati e due morti.

Continua il successo di Jannik Sinner che nei quarti di finale del Roland Garros 2025 ha conquistato l’accesso alla semifinale contro Djokovic, battendo il suo avversario con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-0, in meno di due ore di gioco.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24